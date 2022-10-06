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Отсрочку от частичной мобилизации дали обучающимся на вечерних отделениях

Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям, сообщает РИА Новости.

Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе – программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.

Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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