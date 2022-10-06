Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

Оператор мобильной связи расширяет территорию, где доступна услуга «Домашний интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включает 30 регионов, а до конца года охватит всю территорию присутствия Tele2, рассказали в компании.

Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком». Возможность подключить конвергентное решение, добавив к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение, появилась еще в 13 российских регионах. На Дальнем Востоке к проекту присоединились Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. На Урале – Пермский край, Свердловская, Курганская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Оформить заявку на подключение клиенты Tele2 могут в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Абонент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Продукт Tele2 закрывает эти потребности максимально легко и гибко: к действующему тарифу мобильных услуг клиент просто добавляет домашний интернет, а также управляет доступом к фильмам и ТВ-каналам. При этом расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового тарифа.

Стоимость услуги зависит от региона и скорости передачи данных. Например, для абонентов Челябинска домашний интернет и цифровое ТВ на скорости 100 Мбит/с стоят 100 рублей, а на скорости 500 Мбит/с – 400 рублей в месяц. Клиенты оператора во Владивостоке могут подключить услугу на скорости 300 Мбит/с за 550 рублей в месяц.

Напомним, что в 2021 году оператор реализовал конвергентное решение в Москве и Тульской области. Оператор проанализировал спрос на услугу в этих регионах. В Москве за третий квартал 2022 года число подключений выросло на 35% по сравнению со вторым. В Тульской области рост абонентской базы пользователей домашнего интернета за аналогичный период составил 40%. В мае 2022 года опция стала доступна жителям еще 15 регионов страны. До конца года оператор планирует расширить географию проекта и запустить услугу на всей территории присутствия Tele2.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.