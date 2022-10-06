Реверсная бизнес-миссия Республики Узбекистан проходит в Иркутской области

На встрече с предпринимателями региона обсуждаются возможности сотрудничества, планируется подписание экспортных контрактов в сферах строительства, фармацевтики, поставок продовольственных товаров, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Республика Узбекистан остается одним из основных торговых партнеров Иркутской области среди стран СНГ. За годы взаимодействия установлены взаимовыгодные торгово-экономические контакты. В 2021 году внешнеторговый товарооборот региона с Узбекистаном составил около 79 млн долларов. В первом полугодии текущего года наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза. Рост связан с экспортными поставками оборудования и изделий из древесины, а также импортом продуктов питания, – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Представители бизнеса Узбекистана на встрече с предпринимательским сообществом региона рассказали о развитии в Республике строительной отрасли, опыте возведения сейсмостойких зданий. Также они выразили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам производства биологически активных добавок и закупки необходимого для этого сырья. Есть планы и по налаживанию взаимодействия с местными производителями минеральной воды, растительного масла, травяного чая, кондитерских изделий, переработанной рыбной продукции.

– В нашем регионе созданы все условия для комфортного ведения бизнеса иностранными партнерами. Мы заинтересованы в увеличении доли Узбекистана во внешнеторговом обороте Иркутской области. В июне 2022 года предприниматели региона участвовали в международной бизнес-миссии в Республику Узбекистан. По итогам был заключен экспортный контракт на поставку лабораторного оборудования, – сказал Руслан Ситников.

Первый заместитель председателя правительства Иркутской области также обратил внимание на то, что регион сегодня заинтересован в поставках в Приангарье плодоовощной продукции, создании совместных производств по переработке и консервированию овощей и фруктов и в сфере глубокой переработки древесины.

Как отметила руководитель Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова, организация и проведение реверсных бизнес-миссий является одним из перспективных направлений сотрудничества. Подобные мероприятия тщательно готовятся и результаты выражаются в конкретных договоренностях, контрактах и соглашениях.

Также она напомнила, что Центр поддержки экспорта, входящий в структуру Центра «Мой бизнес», оказывает содействие предпринимателям региона в поиске партнеров за рубежом. В настоящее время фокус внимания сосредоточен на странах Азиатско-Тихоокеанского региона и дружественных государствах СНГ.