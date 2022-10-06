В январе-августе 2022 года выдано потребкредитов на 1,65 трлн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,65 трлн руб. или на 43,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с 8 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно – на 15,2% (в январе–августе 2020 года – 1,95 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в январе-августе 2022 года потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (200,4 млрд руб.),

Московской обл. (118,3 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (79,7 млрд руб.),

Свердловской обл. (58,0 млрд руб.),

Краснодарском крае (53,6 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Пермский край (-47,4%),

Ханты-Мансийский АО (-47,2%),

Иркутская обл. (-46,9%),

Тульская обл. (-46,4%),

Ленинградская обл. (-46,3%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Москве (-36,2%), Новосибирской области (-40,5%), Краснодарском крае (-40,9%), а также в Свердловской области (-41,8%).

«Выдача потребкредитов в текущем году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают потребкредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне».