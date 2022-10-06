Мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение

Призванных обеспечивают всем необходимым.

«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», – говорится на портале «Объясняем.рф».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.