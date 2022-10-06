Глава Иркутской области вновь посетит мобилизованных в Новосибирске

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев регулярно получает отчеты по размещению, обмундированию и питанию военнослужащих.

«Регулярно получаю отчеты по размещению, обмундированию и питанию наших мобилизованных. Но считаю нужным еще раз съездить и осмотреть все лично. В конце недели планирую поездку в оба пункта размещения: и в Новосибирскую область, и в Кемеровскую», – пишет Игорь Кобзев в Телеграме.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.