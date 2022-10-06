Эксперт объяснил, что даёт покупка недвижимости в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты сегодня являются одним из ключевых направлений для россиян: туристов, инвесторов, покупателей недвижимости. Эксперты портала Emirates.Estate рассказали о том, что дает покупка жилья в ОАЭ иностранцам.

Продажи недвижимости иностранцам в Дубае за месяц легко достигают отметок, которые достигает столичный Абу-Даби за полгода. На конец первого полугодия 2022 года Абу-Даби зафиксировал 7474 сделок по недвижимости, в то время как Дубай только за последний месяц полугодия (июнь) превысил отметку в 8890 сделок. Оставшиеся пять эмиратов также не идут ни в какое сравнение с Дубаем.

Город популярен и среди россиян легко конкурирует с другим популярным сегодня направлением — Турцией.

По последним данным на II квартал текущего года в Дубае проживало около 40 000 россиян и 60 000 русскоговорящих граждан стран СНГ плюс около 15 000 украинских граждан. На второй квартал россияне также занимали пятое место среди иностранцев по количеству покупателей недвижимости в эмирате. Это место они заняли в марте-апреле 2022 года, перепрыгнув с седьмого места на фоне крайне активной миграции после начала российско-украинского конфликта.

«Сегодня можно сказать лишь то, что дружелюбный настрой ОАЭ к россиянам и, прежде всего, российским деньгам, должен сохраниться. Еще в июле была информация о том, что правительство Арабских Эмиратов продолжает настаивать на неприсоединении к санкциям против России. В крайнем случае, они могут быть готовы к санкциям только против очень конкретного перечня лиц, не желая «сгребать всех россиян в одну кучу»», – отметил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

По его словам, сами россияне, обычно приезжающие и покупающие в Дубае недвижимость, являются состоятельными гражданами. От «верхнего среднего класса» до действительно богатых и сверхбогатых лиц. В том числе связанные с известными политическими кругами. В основном они скупают все в наиболее популярных районах города: Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai и так далее.

Средняя цена на два основных вида жилой недвижимости Эмирата находится на отметке чуть выше $350000. Конкретно виллы показывают отметке в $588000, а апартаменты — $330000. Но это средние показатели по рынку в целом.

Премиальный сегмент или элитная недвижимость, предлагает разные варианты, вплоть до ценника в $250000000. Но консервативно в этот раздел попадает все в диапазоне от $1 до 5,5 млн — как минимальная планка. Некоторые агентства недвижимости и площадки по продажам указывают, что средний ценник находится в районе $1,1–1,3 млн.

«Никаких особых поощрений для россиян ОАЭ в целом и Дубай в частности не вводили и, пока, не собираются. Но как и все иностранцы, россияне могут получить долгосрочную резидентскую визу в стране за покупку недвижимости на определенную сумму. Это может быть 3-летняя возобновляемая виза или новая «золотая виза» на 10 лет. Минимальная планка цены на купленное жилье для визы — $205000. С резидентской визой для людей открывается множество возможностей, достаточно сравнимых с гражданами страны, в том числе в плане открытия и ведения бизнеса. Получить гражданство же формально можно, но на практике — практически нереально. Впрочем и без резидентских виз иностранцам в Дубае можно многое. Россияне например попадают в список стран, гражданам которых не нужно предварительно оформлять туристическую визу и все необходимое на них оформляется прямо по прилету в страну — в аэропорту», – добавил Ален Еремеев.