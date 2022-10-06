Доброволец из Братска умер во время мобилизационного сбора в Новосибирске

Житель города Братска Иркутской области умер в лагере для мобилизованных в Новосибирске – об этом сообщила его мать Елена Заусаева на своей странице в соцсетях.

«У меня случилось большое горе, умер мой сын Александр. 28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался как-будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября в 4:30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим 3 дня в неведении», – написала женщина.

По информации СМИ, молодому человеку было 35 лет, в настоящее время ведутся следственные действия.