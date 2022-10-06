Новости

Доброволец из Братска умер во время мобилизационного сбора в Новосибирске

Читайте также:

Песков назвал «уткой» информацию о 700 тыс. уехавших от мобилизации россиян
6 октября 2022
Мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение
6 октября 2022

Житель города Братска Иркутской области умер в лагере для мобилизованных в Новосибирске – об этом сообщила его мать Елена Заусаева на своей странице в соцсетях.

«У меня случилось большое горе, умер мой сын Александр. 28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался как-будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября  в 4:30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим 3 дня в неведении», – написала женщина.

По информации СМИ, молодому человеку было 35 лет, в настоящее время ведутся следственные действия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (113)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании