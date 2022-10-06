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Рабочий, упавший с 6-метровой высоты на производстве в Приангарье, пришел в сознание

51-летний работник одного из промышленных предприятий в городе Зиме, упавший на производстве с шестиметровой высоты и находящийся ранее в тяжелом состоянии, пришел в создание, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

За состоянием мужчины следят медики. Пострадавший находится в больнице Саянска. Надзорное ведомство будет контролировать результаты проверки, организованной после инцидента.

Напомним, несчастный случай произошел 2 октября. Мужчина оступился и упал во время работы в цехе – случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения, запись попала в Сеть. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение требований охраны труда».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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