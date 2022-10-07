21-летний уроженец Иркутской области Павел Копылов погиб во время спецоперации на Украине

Павел Копылов, уроженец Качугского района Иркутской области, погиб во время спецоперации на Украине – ему был 21 год, сообщает газета «Ленская правда».

«Младший сержант, командир отделения связи взвода связи мотострелкового батальона Павел Копылов погиб 14 августа 2022 года при выполнении специальных задач военной операции по демилитаризации и денацификации действующей власти на территории Украины», – говорится в сообщении.

Молодой человек родился 28 октября 2000 года в деревне Новохарбатова. Окончил Харбатовскую среднюю школу. После – в 2017 году – поступил в Иркутский техникум авиастроения и материалообработки. Окончив его в 2019 году, связал свою жизнь с воинской службой.