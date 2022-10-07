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Реестр объектов незавершенного строительства в Приангарье создадут до 30 ноября 2022 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил до 30 ноября 2022 года создать региональный реестр объектов незавершенного строительства, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

«До 15 ноября необходимо собрать и обобщить информацию об этих объектах – школах, детских садах, объектах здравоохранения и других социальнозначимых стройках. При этом при необходимости нужно провести визуальные осмотры и обследования таких объектов. После – они должны быть включены в региональный реестр», – подчеркнул Игорь Кобзев.

В настоящее время ведется работа по инвентаризации объектов незавершенного строительства, при возведении которых были использованы средства областного бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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