В Забайкалье наладили производство по оригинальному рецепту Coca-Cola

Скоро жители региона увидят местную «Колу» на прилавках магазинов, сообщает правительство региона.

Гарантийный фонд Забайкалья стал поручителем по кредиту для компании «Читинские ключи». Сумма поручительства 25 млн рублей, сумма кредита – почти 50 млн рублей», – рассказал замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Первая партия «Колы» – 900 упаковок была изготовлена 5 октября. В этот же день 600 упаковок купили предприниматели региона для продажи в магазинах.

«У нашей «Колы» особенный вкус. На производстве уверяют, что используется секретный ингредиент. Как и у той «Кока-колы», известной на весь мир. Благодаря запуску нового производства компании удалось сохранить 241 сотрудника», – добавил Денис Рысев.