В Красночикойском районе Забайкалья закончили ремонт одной из региональных дорог

Российский холдинг En+ Group отремонтировал в Забайкалье участок региональной автомобильной дороги Баляга – Ямаровка. На восстановление пяти километров дорожного полотна было выделено 25 млн рублей.



На выделенные средства была произведена замена пучинистого грунта на дренирующий слой, предназначенный для впитывания и отвода воды, уложено дорожное основание, отсыпаны обочины, съезды и дренажные каналы, установлены дорожные знаки. Для ремонта дорожники задействовали семь единиц спецтехники и использовали порядка 20 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси. Объект сдан в соответствии с графиком.

По словам и.о. главы администрации Красночикойского района Валерия Тюрикова, по этой дороге ежедневно перевозятся жизненно необходимые товары: продукты, дрова, уголь.

– Поэтому поддержание её хорошего технического состояния крайне важно для района. Кроме того, качество дорог напрямую влияет на безопасность – снижает риск ДТП, – отметил Валерий Тюриков.



В рамках соглашения о социальном партнёрстве компания «Разрезуголь» (входит в En+ Group) уже пять лет направляет средства на улучшение инфраструктурного потенциала Красночикойского района. Участие в поддержке и развитии транспортной доступности регионов – одно из направлений социальной политики компании, основы которой были заложены основателем компании Олегом Дерипаской.

Генеральный директор ООО «Разрезуголь» Олег Сычев напомнил, что в 2022 году в рамках соглашения о социальном партнерстве на ремонт дорог компания выделила 33,5 млн рублей.



– Кроме ремонтно-восстановительных работ участков дороги Баляга – Ямаровка, в начале мая этого года отремонтировали мост через реку Чикой, а в апреле на участке автодороги Аца – Зашулан восстановили мостовой переход, – прокомментировал Олег Сычев.