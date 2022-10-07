В Иркутской области требуется на 27% больше медиков, чем год назад

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, выяснили как изменился спрос на медиков в Иркутской области, и сколько им готовы платить работодатели.

В сентябре спрос на медиков в Иркутской области вырос на 27% относительно того же периода прошлого года, при этом по сравнению с августом число вакансий для данных специалистов в регионе также подросло (на +14%).

Треть актуальных вакансий размещено компаниями из медицинского и фармацевтического направления (34%). Кроме того, 19% предложений о работе для медиков открыли государственные организации, 4% – компании из сферы розничной торговли, еще по 2% приходится на долю компаний из ресторанно-гостиничного направления, сферы образования, а также из отрасли «продукты питания».

Почти каждая вторая вакансия (46%) доступна соискателям без опыта работы, 42% вакансий требуют от кандидатов опыта 1-3 года, 11% – 3-6 лет, а 1% – более 6 лет.

Медианная предлагаемая зарплата для специалистов без опыта работы составила 35 тысяч рублей. Кандидатам с опытом работы по специальности более одного года предлагают 55 тысяч рублей. От 3 до 6 лет – зарплата увеличивается уже до 100 тысяч, в среднем.

Наиболее высокие зарплаты иркутским медикам сейчас предлагают работодатели из других регионов, например, главному врачу с релокацией в Сахалинскую область, обещают заработную плату до 270 тысяч рублей, а главному врачу областной специализированной больницы в том же регионе – до 213 тысяч.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Иркутской области, которые не требуют переезда: предложение для врача-стоматолога с зарплатой до 250 тысяч рублей на руки, врача-нейрохирурга – от 150 тысяч рублей на руки, врача-колопроктолога – от 150 тысяч рублей на руки.

В настоящий момент медики остаются в категории одних из самых дефицитных работников: на одну вакансию для них в Иркутской области приходится, менее одного потенциального кандидата (0,7 резюме на вакансию). Напомним, нормой, комфортной для рынка труда, считается соотношение 5-6 резюме на вакансию.