В Иркутской области завершился северный завоз топлива по воде

В отдаленные территории региона по рекам Лене и Витиму доставлен объём топлива, запланированный на период навигации. Об этом на на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций доложил заместитель министра жилищной политики и энергетики региона Евгений Ветров. Заседание провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области



По информации Евгения Ветрова, всего отгружено 77,7 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов. В том числе 70,3 тысячи тонн угля и 7,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В рамках навигации завоз в северные территории завершён. В дальнейшем завоз будет осуществляться по дорогам зимнего пользования и комбинированным циклом – железнодорожным и автомобильным транспортом.



По данным муниципалитетов, которые поступают в областное министерство жилищной политики и энергетики, жилищный фонд – порядка 42 млн кв. метров – готов на 100 %, запущены 964 котельные, подключены 3216 социальных объектов. К отопительному периоду полностью готовы 3,7 тысячи км тепловых сетей, более 5,5 тысячи километров водопроводных сетей, в полном объёме завершены работы по подготовке канализационных сетей.



Полностью обеспечен нормативный запас топлива, потребность на 2022-2023 гг. составляет около 1,5 млн тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого топлива. По состоянию на 1 октября 2022 года, фактический запас угля составляет 266,5 тысячи тонн, или 132 % от нормативного, жидкого топлива – 12,3 тысячи тонн, или 105 % от нормативного.



Готовность муниципальных образований к отопительному периоду в министерстве жилищной политики и энергетики региона контролируют в еженедельном режиме на заседаниях оперативного штаба, участие в таких мероприятиях принимают представители Ростехнадзора и прокуратуры.



– Все вопросы, возникающие во время отопительного периода, мы будем решать внепланово, эту работу будет курировать заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Главная задача – пройти отопительный сезон без срывов и перебоев. Принято решение рекомендовать районам также перейти в режим повышенной готовности в случае нарушения теплоснабжения в зимний период. Бесперебойная работа – это в том числе зона ответственности муниципальных властей, и вопросы нужно решать оперативно, -- подчеркнул Игорь Кобзев.