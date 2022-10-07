Ушедшие с российского рынка компании потеряли 240 млрд долларов

Наибольшие убытки понесли фирмы из США и Великобритании. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», которое есть в распоряжении РБК.

По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. Для сравнения: в июне об уходе из России тем или иным способом заявляло только 5% крупнейших фирм.

«Крупнейших» фирм — 600, ЦСР относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме, утверждается в докладе. Всего под наблюдением ЦСР находятся более 5 тыс. зарубежных компаний, работавших или работающих в России.

Наиболее активно заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%). В свою очередь, бизнес других стран «более гибок и прагматичен» и пока что не предпринимает шагов для ухода из России, отмечается в исследовании. К нему относятся прежде всего компании из Австрии, Японии и Швейцарии. Примечателен и подход польского бизнеса, отмечает ЦСР: несмотря на жесткую риторику властей этой страны, большинство польских компаний сохраняют присутствие в России.

Причины ухода раскрыли не все иностранные организации, отмечает ЦСР, но больше половины из объявивших их, по версии авторов, руководствовались «субъективными» мотивами (например, попыткой хеджировать репутационные потери) и лишь порядка 40% — «объективными» обстоятельствами (например, запретом внешнеторговых операций, изменением валютного курса, логистическими сбоями, сложностями с осуществлением транзакций).