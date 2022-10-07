Китайские и отечественные авто дешевели в сентябре активнее остальных марок

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в сентябре 2022 года. По данным НАПИ, большая часть популярных моделей нашего рынка по-прежнему сохранила высокие ценники, появившиеся еще весной текущего года. Однако пикап Great Wall Poer и родственные ему по концерну кроссоверы Haval постепенно старались изменить тренд. Компанию им составила отечественная Lada Niva Travel.

Завод Haval под Тулой оказался единственным предприятием по производству иномарок, которое работало относительно стабильно в течение всех трех кварталов текущего года. Естественно, что необходимость организации своевременного сбыта произведенных товаров заставляет марку активнее других брендов бороться за внимание покупателей.

Так, средняя цена вседорожника Haval F7 (2,84 миллиона) стала меньше в сентябре относительно августа почти на 80 тысяч рублей, а компактный паркетник Jolion (2,2 миллиона) скинул 58 тысяч рублей. При этом можно напомнить, что это не первое снижение по линейке Haval. Весной текущего года средняя цена паркетников Haval была значительно выше нынешней. У F7 она составляла 2,999 миллиона, а у Jolion 2,624 миллиона рублей. Более того, в последних числах сентября у Jolion появились версии стоимостью менее двух миллионов рублей, которые позволяют ему войти в число автомобилей, подпадающих под госпрограмму субсидирования спроса. Как только такие машины станут появляться у дилеров, средняя цена Jolion скорее всего станет еще привлекательнее.

Тем не менее, лидером снижения цен в сентябре стал другой вседорожник концерна Great Wall – пикап Poer. За него просили в среднем 3,67 миллиона рублей, то есть на 400 тысяч рублей или на 9,8% меньше, чем в августе. До этого такие модели продавались в России в небольших количествах – десятками в месяц. Возможно, что новая цена поможет стать автомобилю популярней.

Еще один вседорожник, но уже российский – Lada Niva Travel – в сентябре отметился средним ценником 1,119 миллиона рублей. Это на 3,6% меньше, чем в августе. Другая Niva – Legend – тенденции не поддержала: в первый месяц осени за эту машину стали просить 960,2 тысячи рублей, на 1,4% больше, чем в августе. И наконец, сниженные в июле-августе цены на самый доступный автомобиль нашего рынка – Lada Granta – в сентябре опять начали повышать – до 834,8 тысячи рублей (+0,4%).

Каких-либо изменений прайс-листов у других популярных автомобилей нашего рынка отмечено не было. Так, Lada Vesta и Largus по-прежнему остаются в большом дефиците, и сборка по ним не восстановлена. Средние ценники на обе модели похожи – порядка 1,4 миллиона рублей. Два самых востребованных автомобиля Chery (Tiggo 7Pro и Tiggo 8Pro) и Exeed TXL подорожали весной в 1,5 раза и более и пока не дешевели. Быть ближе к народу они пытаются разве что за счет поддержек дистрибьютора в части trade-in и F&I. Похожая ситуация с другими «китайцами» – Geely Coolray и Atlas Pro. «Корейцы» (Hyundai Creta и Tucson, Kia Rio), а также «японцы» (Mazda СX-5 и Mitsubishi Outlander) возможно и рады были бы сохранять прежние высокие доли рынка и предлагать демократичные прайсы но дефицит в этом сегменте только усиливается, а значит, и снижения цен ждать не стоит. То же самое касается и UAZ Patriot.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за сентябрь 2022 года и

Марка и модель Средняя цена в январе 2022 Средняя цена в августе 2022 Средняя цена в сентябре 2022 Динамика сентябрь 2022/ январь 2022 Динамика сентябрь 2022/ август 2022 1 Great Wall Poer 2 624 000 4 074 000 3 674 000 40,0% -9,8% 2 Lada Niva Travel 974 100 1 160 900 1 119 043 14,9% -3,6% 3 Haval F7 2 037 571 2 920 429 2 841 857 39,5% -2,7% 4 Haval Jolion 1 674 714 2 254 714 2 199 000 31,3% -2,5% 5 Lada Vesta 1 117 202 1 381 086 1 381 086 23,6% 0,0% 6 Lada Largus 977 082 1 423 536 1 423 536 45,7% 0,0% 7 Chery Tiggo 7 Pro 1 773 233 2 649 900 2 649 900 49,4% 0,0% 8 Chery Tiggo 8 Pro 2 183 299 3 616 900 3 616 900 65,7% 0,0% 9 Geely Coolray 1 621 990 2 577 990 2 577 990 58,9% 0,0% 10 Geely Atlas Pro 2 072 990 3 036 990 3 036 990 46,5% 0,0% 11 Geely Tugella 2 819 990 4 149 990 4 149 990 47,2% 0,0% 12 Exeed TXL 2 799 900 4 299 900 4 299 900 53,6% 0,0% 13 Hyundai Creta 1 588 706 2 148 706 2 148 706 35,2% 0,0% 14 Hyundai Tucson 2 529 000 3 269 000 3 269 000 29,3% 0,0% 15 Kia Rio 1 172 400 1 592 400 1 592 400 35,8% 0,0% 16 Mazda CX-5 2 553 100 3 519 400 3 519 400 37,8% 0,0% 17 Mitsubishi Outlander 2 465 000 3 510 818 3 510 818 42,4% 0,0% 18 UAZ Patriot 1 431 286 1 871 429 1 871 429 30,8% 0,0% 19 Lada Granta 746 480 831 894 834 843 11,8% 0,4% 20 Lada Niva Legend 826 600 947 173 960 200 16,2% 1,4%

*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

Положительные ценовые подвижки, которые в сентябре демонстрировали некоторые модели концернов Great Wall и АвтоВАЗа, едва ли распространятся в октябре на машины других производителей. Большинство импортируемых автомобилей не будут дешеветь в том числе и по причине усложнившихся финансовых механизмов и более трудозатратной логистики. А налаживать производство своей техники в нашей стране большинство дистрибьюторов не спешат. Более того, продолжают звучать заявления о консервации успешных в прежние времена заводов, как, например, это сделала в сентябре Toyota. В то же время в свете последних политических событий, а также неожиданно для многих объявленной в России частичной мобилизации и уже последовавшем за этим обвале цен, например, на недвижимость ряда регионов, в авторитейле также возможны любые кратковременные распродажи, проводимые в масштабах отдельных дилерских холдингов.