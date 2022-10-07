Мэр Иркутска предложил ввести лизинг трамвайных кузовов

Инициатива должна помочь муниципалитетам сэкономить при обновлении подвижного состава.

«Мы на базе нашего предприятия ремонтируем трамваи. И как показывает практика, тележка в принципе может ходить долго. Давайте подумаем, как в лизинг взять кузов первой комплектности. Такие кузова есть. Мы готовы менять, на наши тележки ставить. И они при наших путях точно будут себя показывать неплохо. В лизинг это взять невозможно, потянуть [замену трамваев] разово точно дорого», – передает ТАСС слова Руслана Болотова.

Напомним, что в Иркутске 10 троллейбусных и семь трамвайных маршрутов. На них ежегодно ездит более 23 млн человек.