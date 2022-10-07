Число объём ультрадорогих квартир в России сократилось почти на 2,4%

В лидерах по предложению Москва, Петербург и Сочи.

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложения квартир и апартаментов в 18* крупнейших городах России стоимостью дороже 100 млн рублей. Количество таких лотов в продаже сократилось более чем на 2%.

В октябре 2022 на рынках недвижимости 18* крупнейших городов России экспонируется 521370 квартир и апартаментов. С марта текущего года объём предложения вырос на 47,27%. В абсолютных значениях рост числа продаваемых объектов составил 167,3 тыс. лотов.

Объём предложения квартир и апартаментов стоимостью дороже 100 млн рублей в октябре 2022 года составляет 5841 лот. С марта текущего года число предложений сократилось на 2,53% или на 151 объект. Во вторичном сегменте объём предложений, которые оцениваются дороже 100 млн рублей, сократился на 6,99% (352), на первичном отмечен рост, который составил 21,36% (203).

Городом-лидером по общему числу квартир и апартаментов стоимостью свыше 100 млн рублей остаётся Москва. Здесь представлено 5119 подобных объектов. С марта объём предложения сократился на 2,45% или на 129 объектов. Так, на вторичном рынке предложений дороже 100 млн рублей стало меньше на 21,35% или на 1120 ед. На первичном рынке объём предложения лотов дороже 100 млн рублей с марта вырос на 32,13% или на 32,13%.

На второе место по числу квартир и апартаментов дороже 100 млн рублей в октябре вышел Санкт-Петербург. В начале второго осеннего месяца здесь продаётся 381 подобный объект. Рост с марта составил 5,54% или 20 объектов. Объём предложения увеличился за счёт вторичного рынка. Так, число объектов стоимостью дороже 100 млн рублей выросло во вторичном сегменте Петербурга на 35 лотов, на первичном рынке было отмечено снижение предложений на 15 единиц.

Замыкает ТОП-3 городов с наибольшим объёмом предложения от 100 млн рублей Сочи. Здесь продаётся 316 подобных объектов. С марта число таковых объектов сократилось на 13,89% или на 51 объект. На вторичном рынке ультрадорогих объектов в продаже стало меньше на 32 единиц, на первичном – на 19 лотов.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, наиболее значительный рост числа ультрадорогих объектов с марта 2022 года был отмечен в Краснодаре. Объём предложения дороже 100 млн рублей вырос на 114%. В количественном выражении рост составил 8 квартир. Общий объём предложения в этом мегаполисе составляет 15 лотов дороже 100 млн рублей. При этом на вторичный рынок приходится 13 лотов, а на первичный – всего 2.

В 14 остальных российских мегаполисах, исключая Москву, Петербург, Сочи и Краснодар, продаётся 10 квартир стоимостью дороже 100 млн рублей. Подобные предложения представлены в Казани (6), Омске (3) и Калининграде (1).

* 16 городов-миллионников, плюс Сочи, Калининград