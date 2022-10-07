Кормить обедами на работе стали чаще

Средняя стоимость обеда работающего россиянина сегодня составляет 330 руб. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Работодатели каждого седьмого россиянина полностью или частично компенсируют расходы на бизнес-ланчи, три года назад о подобной практике рассказывали реже: 16 и 13% соответственно. Большинство же работающих обедают за свой счет (76%).

В среднем по стране питание на работе обходится в 330 руб. ежедневно (в 2019 году средние расходы составляли 280 руб. в день). Причем мужчины тратят на обеды больше женщин (340 и 320 руб. соответственно), а молодежь до 24 лет — больше россиян старше 45-ти (380 и 300 руб.).

Опрос жителей городов-миллионников показал: больше всего тех, кто питается за счет работодателя, — в Омске, Уфе и Краснодаре, за свой счет — в Воронеже, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 руб.), сотрудникам из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (по 330 руб.). Меньше всего на обеды в рабочие дни тратят жители Краснодара и Уфы (280 и 290 руб. соответственно). За 3 года жители мегаполисов стали тратить на питание в среднем на 20% больше.