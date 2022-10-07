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Главы муниципальных образований посетят мобилизованных из Иркутской области в Новосибирске

Там мэры муниципалитетов решат точечные вопросы семей военнослужащих. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил 7 октября во время встречи с призванными в Новосибирском высшем военном училище.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Чтобы решить адресные вопросы, главы и мэры муниципальных образований приедут в места расположения ребят. Они будут приезжать группами, сегодня здесь работает первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук, – рассказал Игорь Кобзев.

Сегодня губернатор пообщался с мобилизованными и с руководством военного училища. Завтра он посетит воинскую часть в Юрге Кемеровской области.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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