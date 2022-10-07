74% родителей Сибири, Забайкалья и Бурятии считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детей

90% родителей считают финансовую грамотность важным показателем уровня образования современного молодого человека. 85% поддерживают появление в обязательной школьной программе уроков финансовой грамотности. 48% полагают, что начинать учить детей финансовой грамотности лучше всего с 6-7 лет. Таковы результаты опроса* родителей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, проведенного банком «Открытие совместно с журналом «Семья и школа».

42% опрошенных среди жителей Сибири, Забайкальского края и республики Бурятия постоянно, несколько раз в неделю рассказывают детям о том, как правильно распоряжаться финансами. 44% делают это время от времени, не чаще раза в месяц. 8% - редко, поскольку не видят в этом необходимости. 7% никогда не рассказывают, потому что их дети еще маленькие.

48% респондентов назвали идеальным возрастом для начала обучения детей основам финансовой грамотности 6-7 лет. 23% полагают, что нужно начинать еще раньше, с детского сада – в возрасте 4-5 лет. 29% за начало обучения финансовой грамотности с подросткового возраста, в 12-14 лет. Лишь 1% родителей считают, что учить финансовой грамотности не нужно и дети, став взрослыми, научатся сами.

По результатам опроса, 71% родителей не против, чтобы их дети зарабатывали деньги еще в школьные годы, если получится. По мнению 24% родителей, в школьные годы нужно учиться, а не зарабатывать деньги. 3% сообщили, что их дети школьного возраста уже зарабатывают деньги. Лишь 2% безразлично, будет ли их ребенок зарабатывать деньги в школьные годы.

97% родителей хотели бы, чтобы дети во взрослом возрасте были финансово успешнее их самих (85% ответили «определенно да», 12% «скорее да»). Только 2% это безразлично.

44% сообщили, что у их ребенка уже есть банковская карта. У 43% участников опроса дети не имеют карт и банковских счетов. При этом 14% пользуются небанковской картой школьника для оплаты в школе.

По 28% опрошенных полагают, что ребенок может иметь возможность тратить деньги по собственному усмотрению с 10-13 лет либо с 13-16 лет, еще 26% респондентов – с 7-10 лет, 5% - с 17 лет и позже. 11% - как только ребенок начнет сам зарабатывать. При этом 3% родителей считают, что можно позволять тратить деньги по собственному усмотрению даже ребенку младше 7 лет.

По мнению 26%, старшекласснику (13-17 лет) достаточно до 1500 рублей карманных денег в месяц. 38% оценили эту сумму в 1500-3000 рублей. 25% назвали сумму 3-5 тысяч рублей в месяц, 11% - 5-10 тысяч рублей, 1% - свыше 10 тысяч рублей в месяц.

77% опрошенных сообщили, что их дети не сталкивались со случаями финансового мошенничества. 11% - что сталкивались, но мошенники не смогли нанести финансовый ущерб. 10% не знают о таких случаях с их детьми. У 2% дети теряли деньги из-за действий финансовых мошенников.

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян с детьми в городах с населением более 100 тысяч человек.