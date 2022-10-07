Строительство Иркутского суворовского военного училища идет круглосуточно

До наступления зимы рабочие планируют закрыть тепловой контур и продолжить внутреннюю отделку здания. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Активный строительный сезон завершается, очень важно до наступления морозов закрыть тепловой контур, чтобы продолжить в зимнее время внутренние работы. Сейчас работы на площадке идут круглосуточно, в три смены, – сказал председатель правительства региона Павел Писарев.

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Новое учебное заведение появится на месте Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. На площадке – 504 человека и 30 единиц техники. Военные строители реставрируют исторический корпус с узнаваемыми колоннами на входе.

Готов фундамент будущего спального корпуса. Идет армирование стен и плит перекрытий. В столовой завершена гидроизоляция и закончено усиление колонн. На первом этаже рабочие отреставрируют основное здание и разместят в нем спальные комнаты на 240 мест, медпункт площадью и аудитории с кабинетами.