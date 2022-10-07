Продавцы вторичной недвижимости в Москве стали активно снижать цены

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали динамику спроса на вторичном рынке столицы и рассказали, как рынок реагирует на текущие события.

Спрос на покупку вторичной недвижимости в Москве по итогам августа 2022 года вырос на 5,51% относительно июля текущего года. На данный момент количество запросов растёт два месяца подряд, после пятимесячного периода снижения количества покупательских запросов.

Несмотря на рост, в августе 2022 года спрос на вторичку в столице оказался на 7,02% ниже, чем в августе 2021 года и на 21,36% ниже, чем в августе 2020 года.

В целом, по итогам восьми месяцев 2022 года, с января по август включительно, спрос на вторичную недвижимость в столице сократился на 11,75% относительно показателя за аналогичный период прошлого года.

«Спрос на вторичную недвижимость очень сильно снизился. Аналогичная ситуация и на первичном рынке, где интерес покупателей снизился на 50%. Из-за низкого спроса и общей нервной ситуации на вторичном рынке вырос размер торга. Сейчас реальный дисконт от цены в продаже составляет 400 – 700 тыс. рублей. При этом первичный торг начинается с отметки в 1 млн рублей и иногда даже больше. В прошлом году выкуп жилья считался нормальным с дисконтом в 15%. Сейчас выкуп с размером дисконта меньше 25% даже не рассматривается», – отметил генеральный директор компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.