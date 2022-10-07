С июля по сентябрь в Москве было продано на треть меньше элитных квартир и апартаментов, чем в прошлом году

Аналитики консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia) подвели итоги III квартала 2022 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы.

На конец периода в столице экспонировалось порядка 1,8 тыс. высокобюджетных квартир и апартаментов – таким образом, показатель вырос на 13% как в квартальной, так и в годовой динамике. Так, за последние три месяца рынок пополнился четырьмя новостройками: двумя объектами класса «де-люкс» и двумя комплексами премиум-класса. Всего же с начала года в продажу вышли 13 объектов и один новый корпус в уже реализующемся комплексе. По предварительным данным, за июль-сентябрь было заключено около 200 сделок с элитной недвижимостью (-34% за год).

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости составила 1 523 тыс. руб./кв. м, за три месяца показав прирост в размере 4%, а за год – 26%.

При этом для класса «де-люкс» она составила 2 089 тыс. руб./кв. м (+2% за квартал и +20% за год), а для премиум-класса – 1 103 тыс. руб./кв. м (+3% за квартал и +19% за год). На вторичном рынке по итогам сентября средневзвешенная цена предложения составила 1 072 тыс. руб./кв. м (+7% за квартал), что обусловлено, прежде всего, колебаниями валютных курсов. Кроме того, на вторичном рынке фиксируется перемещение объектов, которые раньше сдавались в аренду, в сегмент продажи, что увеличивает объем доступного для покупки предложения (+11% за последние полгода).

Как и на протяжении первой половины 2022 года, спрос на элитную жилую недвижимость в III квартале оставался достаточно умеренным. По предварительным итогам с июля по сентябрь на первичном рынке было заключено порядка 200 сделок, что на треть (-34%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Многие покупатели по-прежнему сохраняют выжидательную позицию в условиях неопределенности, а другие – полностью отказались от сделок или рассматривают возможность релокации семьи и бизнеса в другую страну.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group: «В целом коррекция спроса в 2022 году в контексте текущей ситуации была ожидаема, и на сегодняшний день прогнозировать будущий сценарий развития элитного сегмента, как и всего рынка недвижимости, сложно. Однако стоит понимать, что и в дальнейшем элитное жилье сохранит статус «тихой гавани» для хранения сбережений в условиях роста неопределенности, а также ослабления других инструментов инвестирования и сохранения капитала. Как правило, после стабилизации ситуации мы отмечаем резкий рост числа сделок ввиду отложенного спроса, что в итоге компенсирует периоды охлаждения на рынке».

В III квартале 2022 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости продолжилось восполнение объемов предложения.

По итогам сентября количество экспонируемых квартир и апартаментов достигло почти 1,8 тыс. шт. Как по сравнению с прошлым кварталом, так и в годовой динамике прирост показателя составил 13%. Увеличение объемов предложения в сегменте связано с охлаждением спроса и активным выходом новых проектов. Так, за последние три месяца рынок пополнился четырьмя новостройками, в том числе двумя объектами класса «де-люкс» и двумя комплексами премиум-класса.

В этом году девелоперы более активно выводят новые проекты. Всего с начала года в продажу вышли 13 объектов и один новый корпус в уже реализующемся комплексе. Для сравнения, за весь 2021 год предложение пополнилось восемью комплексами и одной новой очередью. Среди ключевых тенденций стоит отметить появление в сегменте новых игроков, ранее работавших в более бюджетных классах. Например, компания Level Group объявила о начале реализации двух комплексов сегмента «де-люкс» в районе локации Плющиха: «Саввинская 17» и «Саввинская 27». Также старт продаж был объявлен в ЖК Opus от ГК «Пионер» – проект пополнил список высокобюджетных локаций за пределами ЦАО.

Рынок элитных новостроек продолжает свое развитие.

Ожидается, что проекты, которые уже находятся в разработке или на начальном этапе строительства, сохранят заявленные сроки старта продаж. В ближайшей перспективе это позволит поддержать тенденцию роста объема предложения, и показатель сможет вернуться на уровень 2 тыс. лотов.

Как ранее прогнозировали аналитики NF Group (ex. Knight Frank Russia), средневзвешенная цена квадратного метра в элитных новостройках после корректировки во II квартале 2022 года показала незначительный рост и на конец сентября составила 1 523 тыс. руб., за три месяца увеличившись всего на 4% за счет изменения структуры предложения и роста цен в ряде реализуемых новостроек. При этом в годовом выражении фиксируется положительная динамика в размере 26%. В целом, в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранение восходящего тренда данного показателя и невысокие темпы роста. При этом размер скидок, предоставляемых в индивидуальном порядке, может увеличиться – в частности в проектах, которые давно экспонируются на рынке.

В каждом из классов высокобюджетного жилья была отмечена практически одинаковая квартальная и годовая динамика средневзвешенной цены: в классе «де-люкс» показатель достиг значения 2 089 тыс. руб./кв. м (+2% за квартал и +20% за год), в премиум-классе – 1 103 тыс. руб./кв. м (+3% за квартал и +19% за год).

На вторичном рынке элитной жилой недвижимости наблюдается аналогичная ситуация: за III квартал 2022 года средневзвешенная цена предложения показала положительную динамику в размере 7% и по итогам сентября составила 1 072 тыс. руб./кв. м. В отличие от рынка новостроек, на рынке вторичной элитной недвижимости, помимо структурных трансформаций, еще одним драйвером положительной ценовой динамики стало изменение курса валют за рассматриваемый период. Сейчас на вторичном рынке фиксируется перемещение объектов, которые раньше сдавались в аренду, в сегмент продажи. За счет этого увеличивается доступное для покупки предложение (+11% за последние полгода).