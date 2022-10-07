Новости

Прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело за уклонение от мобилизации

Отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела в России об уклонении от явки по повестке о мобилизации – об этом сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию [вреда], причиненного 48-часовым задержанием», – расскзал он.

СКР планирует, по информации Чикова, обжаловать решение и настаивать на повторном возбуждении дела.

Напомним, первое уголовное дело в России за уклонение от мобилизации было возбуждено в отношении 32-летнего жителя города Пензы – мужчина отказался подписать повестку, после чего был задержан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании