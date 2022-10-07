Прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело за уклонение от мобилизации

Отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела в России об уклонении от явки по повестке о мобилизации – об этом сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию [вреда], причиненного 48-часовым задержанием», – расскзал он.

СКР планирует, по информации Чикова, обжаловать решение и настаивать на повторном возбуждении дела.

Напомним, первое уголовное дело в России за уклонение от мобилизации было возбуждено в отношении 32-летнего жителя города Пензы – мужчина отказался подписать повестку, после чего был задержан.