Гражданам РФ, которые погибли во время спецоперации на Украине, аннулируют кредиты

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому гражданам страны, погибшим во время спецоперации на Украине, аннулируют кредиты – соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, обязательства заемщиков по кредитному договору прекращаются», – уточняется в документации.

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут претендовать на кредитные каникулы, которые им должны предоставить в любой момент до 31 декабря 2023 года.