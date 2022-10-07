Новости

Гражданам РФ, которые погибли во время спецоперации на Украине, аннулируют кредиты

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому гражданам страны, погибшим во время спецоперации на Украине, аннулируют кредиты – соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Читайте также:

Путин подписал Указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным
8 октября 2022
Спрос на адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов вырос в России на фоне мобилизации
7 октября 2022

«В соответствии с Федеральным законом в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, обязательства заемщиков по кредитному договору прекращаются», – уточняется в документации.

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут претендовать на кредитные каникулы, которые им должны предоставить в любой момент до 31 декабря 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (117)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании