Путин подписал Указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал Указ, согласно которому участники спецоперации и члены их семей могут претендовать на кредитные каникулы – документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом заемщики вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление заемщиками своих обязательств на льготный период», – следует из документации.

На льготу могут претендовать все участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей.