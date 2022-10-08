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Путин подписал Указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным

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Президент России Владимир Путин 7 октября подписал Указ, согласно которому участники спецоперации и члены их семей могут претендовать на кредитные каникулы – документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом заемщики вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление заемщиками своих обязательств на льготный период», – следует из документации.

На льготу могут претендовать все участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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