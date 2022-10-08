Похитившая у клиентов 1,8 млн рублей юрист из Усть-Илимска проведет 4,5 года в колонии

Осуждена юрист из города Усть-Илимска Иркутской области, которая обманула клиентов на 1,8 млн рублей, – преступница проведет в колонии 4,5 года и не сможет 2 года заниматься юридической деятельностью, сообщает пресс-служба полиции региона.

«Суд установил, что женщина обманула 14 человек. Она заключала договоры на оказание юридической помощи, получала за это деньги, но заявленные услуги не предоставляла. Ее клиентами преимущественно становились люди пожилого возраста», – рассказали в МВД.

По данным следователей, 38-летняя женщина с 2019 по 2021 заключала договоры об оказании юридической помощи гражданам, однако сама под различными предлогами тянула время и не оказывала обещанных услуг. Ее осудили по статье «Мошенничество».