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Второй самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

Второй летный образец самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала корпорации «Иркут», сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

<p>Фото Госкорпорации «Ростех»</p>

Фото Госкорпорации «Ростех»

«Присоединение второго борта к испытаниям двигателя ПД-14 – важная веха в рамках проекта МС-21 и один из ключевых этапов программы импортозамещения, ведь силовая установка – это настоящее "сердце" самолета, которое обеспечивает работу ключевых систем авиалайнера. Совместными усилиями с другими компаниями Ростеха мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года», – подчеркнул заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Помимо установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги.

После выполнения трех полетов самолет МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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