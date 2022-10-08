Группу врачей отправили проверять здоровье мобилизованных  из Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что группа из семи врачей отправилась в Кемеровскую область для проведения осмотра мобилизованных из Приангарья.

«Медики будут проводить осмотры наших мобилизованных ребят, у которых есть жалобы на состояние здоровья. При необходимости – оказывать первичную медицинскую помощь. Предварительно – доктора планируют работать до недели. Само собой, если будет нужно – командировку продлим», – рассказал глава региона.

К жителям Иркутской области отправились стоматолог, психиатр, терапевт, хирург, лор, офтальмолог и невролог. Их задача – проконсультировать людей.