Новости

Группу врачей отправили проверять здоровье мобилизованных  из Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что группа из семи врачей отправилась в Кемеровскую область для проведения осмотра мобилизованных из Приангарья.

«Медики будут проводить осмотры наших мобилизованных ребят, у которых есть жалобы на состояние здоровья. При необходимости – оказывать первичную медицинскую помощь. Предварительно – доктора планируют работать до недели. Само собой, если будет нужно – командировку продлим», – рассказал глава региона.

К жителям Иркутской области отправились стоматолог, психиатр, терапевт, хирург, лор, офтальмолог и невролог. Их задача – проконсультировать людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании