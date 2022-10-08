Главу «Детской молочной кухни» Иркутска и его жену отправили в колонию за мошенничество на 59 млн руб.

Осуждены бывший директор МУП «Детская молочная кухня» (с 2017 года – МУП «Комбинат питания города Иркутска», – прим. ред.), его супруга и их знакомый за мошенничество на 59 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 по 2019 год подсудимые вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги из городского бюджета и средства муниципального предприятия. «Мошенническая схема заключалась в осуществлении закупок молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости», – уточнили следователи.

Задержать преступников удалось в феврале 2020 года. Объем уголовного дела составил 19 томов. Октябрьский районный суд с учетом мнения прокурора приговорил бывшего директора МУПа к 6 годам лишения свободы, его супругу – к 4 годам, соучастника – к 6 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.