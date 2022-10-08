Кобзев поручил мэрам съездить к мобилизованным из Приангарья, чтобы решить их личные проблемы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов съездить к мобилизованным, посетить места подготовки и решить личные проблемы людей и их семей.

«Дал поручения главам муниципалитетов, откуда были мобилизованы ребята, посетить места расположения, провести встречи, отработать персональные обращения. Им поручено усилить индивидуальную работу с семьями на местах. И перед поездкой, и по возвращении. Решение проблем семей мобилизованных ребят, в том числе – их зона ответственности», – заявил губернатор.

Также в места подготовки направлены медики, которые должны проконсультировать жителей Иркутской области по вопросам здоровья: к мобилизованным поехали семеро специалистов.