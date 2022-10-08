21-летний Дмитрий Старостин из Иркутской области погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Куйтунского района Иркутской области, вычислитель отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона пятой гвардейской отдельной танковой бригады №36 21-летний Дмитрий Старостин погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации на Украине, сообщает районная администрация.

«Дмитрий учился в Куйтунской общеобразовательной школе №1. Учителя и знакомые вспоминают о нем, как об очень добром и жизнерадостном человеке. Ему была присуща отзывчивость, всегда протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался. При прохождении контрактной службы, его мать Старостина Ольга Юрьевна слышала одни слова "Мам, все хорошо, не переживай!"», – рассказали в администрации.

Молодого человека не стало 16 сентября. Его похоронили на родите 7 ноября, состоялась церемония прощания.