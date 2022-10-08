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Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценили в 200-500 млн рублей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, в 200-500 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», – отметили в ВСС.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром – был подорван грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушены два автомобильных пролета моста, арка над его сухопутной частью не повреждена. В результате инцидента погибли три человека, пожар в настоящее время уже потушен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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