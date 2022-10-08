Иномарка врезалась в теплотрассу и перевернулась в Слюдянке – два человека пострадали

Водитель автомобиля Toyota Avensis врезался в теплотрассу в городе Слюдянке Иркутской области сегодня днем, в результате чего транспорт перевернулся – пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился на улице Перевальской. По сведениям полицейских, водитель транспорта не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на теплотрассу, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии медицинская помощь потребовалась парню, находившемуся за рулем машины, и девушке-пассажиру.

Выясняются все обстоятельства случившегося.