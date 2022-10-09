«Заповедное Прибайкалье» показало, как выглядит новый вход на Большую байкальскую тропу

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» опубликовало снимки нового входа на Большую байкальскую тропу – модернизирование завершилось накануне, его производили в рамках государственного задания, сообщает пресс-служба организации.

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Здесь появились площадка для раздельного сбора отходов, санитарная зона, зона отдыха: качели, лежаки, новые информационные аншлаги и приветственная стела.

Обустройство входной группы производилось при финансовой поддержке En+ – представители энергохолдинга выбрали именно этот проект из нескольких, разработанных специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»