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«Заповедное Прибайкалье» показало, как выглядит новый вход на Большую байкальскую тропу

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» опубликовало снимки нового входа на Большую байкальскую тропу – модернизирование завершилось  накануне, его производили  в рамках государственного задания, сообщает пресс-служба организации.

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Здесь появились площадка для раздельного сбора отходов, санитарная зона, зона отдыха: качели, лежаки, новые информационные аншлаги и приветственная стела.

Обустройство входной группы производилось при финансовой поддержке En+ – представители энергохолдинга выбрали именно этот проект из нескольких, разработанных специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»


<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p> <p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p> <p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p> <p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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