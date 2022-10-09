Двое жителей Иркутской области отправятся в колонию на 6,5 года за похищение людей и угон авто

Двое жителей Эхирит-Булагатского района Иркутской области отправятся на 6,5 года в колонию каждый за похищение двух людей и угон автомобиля одного из потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 24 ноября 2021 года в поселке Усть-Ордынский в ходе конфликта трое мужчин избили двоих местных жителей. Затем один из нападавших сел за руль автомобиля потерпевшего, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, остальные схватили и усадили в авто избитых мужчин.

Угрожая ножом и гвоздем, злоумышленники, повозив по району похищенных, перевезли их в баню одного их преступников, где удерживали. Спустя время одному из пострадавших из-за нанесенного в грудную клетку ножевого ранения потребовалась скорая помощь, которую ныне осужденным пришлось вызвать, – мужчину госпитализировали. Второму пострадавшему удалось убежать, когда преступники уснули.

Двое злоумышленников признаны виновными в преступлении, они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Уголовное дело в отношении третьего похитителя выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении в суде.