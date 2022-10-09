Некоторых мобилизованных из Иркутской области могут признать негодными к службе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что накануне посетил воинское училище в Новосибирске, куда отправились на подготовку мобилизованные из Иркутской области. В ходе медицинского осмотра у людей были выявлены заболевания, соответствующие категории «Д».

«Еще раз заехал в воинскую часть в Юрге. Поговорил с иркутскими докторами, которые накануне прибыли в часть. На месте они проводят медосмотры тех, кто жалуется на здоровье, при необходимости, в экстренных случаях, будут оказывать первичную помощь. За день медики приняли 80 человек с жалобами на здоровье. У 17 из них выявлены заболевания по категории "Д". Окончательное решение примет военно-врачебная комиссия», – рассказал Кобзев.

Эти люди пройдут дополнительное обследование.