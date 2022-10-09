Мужской чемпионат России по боксу 2023 года пройдет в Иркутске

Иркутск примет чемпионат России по боксу 2023 года среди мужчин, об этом пишет РБК со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Следующий чемпионат будет проходить в городе Иркутске, это третий год подряд, когда мы проводим чемпионаты в дальних регионах России, и наша мечта, чтобы в каждый уголок станы пришел бокс. Приходят спонсоры, партнеры, мы расширяем эти границы и даем возможности. У нас уже есть конкуренция, спонсоры борются за право спонсировать чемпионат России. Это очень важно. За нами повторяют наши региональные федерации, они тоже делают все турниры на высоком уровне», – сказала Кириенко.

Сейчас же в Чите проходит «Фонбет чемпионат России» по боксу, победители состязаний получат по 1,5 млн рублей.