ВТБ заявил о повышении ставки по ипотеке до 10,4% с 10 октября

Банк ВТБ с 10 октября намерен повысить ставки по своим ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, до 10,4% годовых, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 п. п. условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%», – сообщили в ВТБ. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования.

При этом по программе ипотеки с господдержкой на новостройки клиенты по-прежнему могут получить заем по ставке от 6,7%. Кредит в рамках семейной и IT-ипотеки – от 4,7%. Для многодетных семей в ВТБ доступна ипотека по специальной ставке 3% (в ДФО – 0,1%), для жителей дальневосточных регионов – от 1,7%.