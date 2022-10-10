Домклик и «Суточно.ру» выяснили, как изменились цены на аренду квартир

Эксперты Домклик и сервиса «Суточно.ру» проанализировали объявления о сдаче однокомнатных квартир в долгосрочную и посуточную аренду. Так аналитики выяснили, в каких городах страны чаще всего снимают жильё и сколько это стоит.

Долгосрочная аренда

По данным аналитиков Домклик, наибольший спрос на аренду жилья летом 2022 года отмечался в Москве (11,4% от общего числа объявлений в России), Санкт-Петербурге (8,8%), Казани (6,1%), Новосибирске (5,8%), Воронеже (3,1%), Тюмени (2,5%), Краснодаре (2,3%), Омске (2,1%), Красноярске (2,1%) и Ростове-на-Дону (2%).

Ежемесячная стоимость аренды однокомнатных квартир (стандартной площадью 35 м2) в топ-10 городов по количеству реализованных объявлений летом 2022 года. Реализованные объявления — это объявления, снятые с публикации в результате успешной сдачи жилья. Синим обозначена средняя (медианная) стоимость квартир в середине сентября 2022 года, зелёным — в начале лета 2022 года, сиреневым — в сентябре 2021 года. В скобках указан прирост стоимости за соответствующий период (за лето и прошедший год).

Наиболее дорогими для арендаторов в десятке самых востребованных городов оказались Москва (44,6 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербург (27,3 тыс. рублей) и Казань (21,9 тыс. рублей).

За лето цены больше всего выросли в Ростове-на-Дону (+17%), Воронеже (+16%) и Санкт-Петербурге (+13%). В Москве — на 10%.

А наибольший годовой прирост достигнут в Ростове-на-Дону (+48%), Казани (+47%) и Новосибирске (+20%). В столице — всего на 3%.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Долгосрочная аренда однокомнатных квартир в России значительно подорожала за прошедший год. Больше всего цены на аренду выросли не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Ростове-на-Дону и Казани. Это связано с тем, что в период экономической нестабильности владельцы однокомнатных квартир в городах-миллионниках стали больше ориентироваться на стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге. Арендодатели в Москве и Санкт-Петербурге, столкнувшись со снижением спроса на аренду, вели себя более сдержанно. Летний рост цен связан с традиционным оживлением рынка в сентябре - самые выгодные варианты быстро разбирают».

Посуточная аренда

По данным сервиса «Суточно.ру», Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными городами этого лета по бронированиям посуточного жилья. В топ-10 также вошли Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Адлер, Волгоград, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Посуточная аренда в топ-10 городов по числу бронирований. Синим обозначена средняя стоимость аренды летом 2022 года, зелёным — летом 2021 года. В скобках — прирост стоимости за год.

Дороже всего посуточная аренда этим летом стоила в Сочи — в среднем 4649 рублей, что на 35% больше, чем прошлым летом. На втором месте — Санкт-Петербург (4458 рублей, +37%), на третьем — Казань (3914 рублей, +33%), на четвёртом — Адлер (3873 рубля за сутки, +22%), на пятом — Москва (3854 рубля, +22%).

Далее идут Нижний Новгород (3605 рублей, +47%), Ростов-на-Дону (2905 рублей, +32%), Волгоград (2869 рублей, +34%), Калининград (2837 рублей, +14%) и Краснодар (2331 рубль, +13%).

Юрий Кузнецов, генеральный директор сервиса «Суточно.ру»:

«В последние годы Москва уступила Санкт-Петербургу, Сочи и Адлеру первенство по стоимости посуточной аренды среди туристических городов. Но теперь Москву обошла и Казань. Мы связываем это с перераспределением турпотока в пандемию коронавируса. Во-первых, люди стали реже ездить в столицу, а во-вторых — в Москве продолжают расти объёмы сдаваемого жилья, причём появляется всё больше бюджетных вариантов за 2000–3000 рублей в сутки. В этом сезоне большой популярностью у россиян пользовался Минск, в том числе потому, что открылся автомобильный переход через границу с Белоруссией. Соответственно, аренда квартир в Минске за год подорожала в полтора раза — до 3556 рублей».