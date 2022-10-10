РУСАЛ утвердил Стратегию обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности

Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил Стратегию обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности Компании на период до 2030 года, рассказали SIA.RU в компании.

Фото пресс-службы компании РУСАЛ

Согласно Стратегии, в целевых показателях полное исключение травм со смертельным исходом, а также серьезных пожаров, снижение не менее чем вдвое частоты производственного травматизма и серьезных инцидентов на производстве. Достичь стратегических целей РУСАЛ планирует за счет повышения культуры безопасности труда среди сотрудников. Для этого необходимо развитие лидерских компетенций линейных руководителей и навыков безопасного поведения каждого сотрудника.

Особое внимание направлено на стимулирование персональной и коллективной мотивации сотрудников к соблюдению требований в области охраны труда.

Осознанный отказ от неоправданного риска и опасных действий, развитие привычки к безопасному поведению на работе и в быту (в первую очередь, личной ответственности каждого за безопасные условия на своем рабочем месте), забота о безопасности других, а также командная работа по выявлению рисков их устранению являются важными составляющими принятой Стратегии.

Фото пресс-службы компании РУСАЛ

– В настоящий момент мы находимся на том этапе культуры безопасности, который можно назвать «зависимым»: на этом этапе безопасность труда персонала зависит от множества внешних факторов, большого объема регламентов, инструкций, положений, постоянного контроля со стороны руководства, – прокомментировал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Цель РУСАЛа – добиться «взаимозависимого» подхода к безопасности на рабочем месте, когда сама среда в трудовом коллективе, в команде будет способствовать тому, чтобы сотрудники самостоятельно ориентировались на лучшие практики и по-настоящему заботились о жизни и здоровье каждого, кто пришел в цех, на участок или в офис. Эту задачу призвана решать наша Стратегия обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности до 2030 года.

Повышение безопасности труда на предприятиях РУСАЛа – одни из главных задач, поставленных основателем компании Олегом Дерипаска. Работа ведется постоянно, что позволило значительно снизить число ЧП на производстве.

Фото пресс-службы компании РУСАЛ

Внедрению культуры безопасности труда, при которой личные усилия каждого складываются в слаженную командную работу, способствуют новые мотивационные механизмы, регулярные тренинги, видеоконтент, наглядные демонстрационные модели; проводится обучение уполномоченных по охране труда по программе «Основы безопасного поведения», повышают свою квалификацию специалисты отделов охраны труда и промышленной безопасности, а также руководители предприятий РУСАЛа.

В текущем году по ряду направлений пересматриваются и совершенствуются принципы обеспечения безопасности производственных процессов, включая карты пошагового выполнения операций – в первую очередь, на наиболее травмоопасных участках, а также порядок взаимодействия с подрядными организациями.