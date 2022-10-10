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С начала частичной мобилизации россияне сняли со счетов 750 млрд рублей

Рекорд первой волны оттока не повторился, сообщают «Известия».

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В конце прошлой недели ажиотажный спрос на наличность, который взлетел после объявления о частичной мобилизации, начал стабилизироваться. Показатели вернулись к уровню, который был характерен для всего сентября до 21-го числа, следует из данных Центробанка. Всего же за период ажиотажного спроса граждане изъяли из банков 754,1 млрд рублей.

Это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков, пришедшуюся на конец февраля — начало марта.

Эксперты считают, что на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из страны, избегая мобилизации, кто-то последовал общей панике, но были и вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок. И именно фактор обещанной доходности будет далее влиять на спрос на наличность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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