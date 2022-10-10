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Сократить расходы на празднование Нового года в Иркутске предложила вице-спикер Заксобрания

Фото из Телеграм-канала заместителя председателя Заксобрания Иркутской области Ларисы Егоровой

Сэкономленные деньги заместитель председателя Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова предлагает направить на «что-то действительно нужное». Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале.

Егорова считает необходимым скорректировать бюджеты Иркутска и Иркутской области на 2022 год с целью оптимизации расходов на проведение массовых праздничных мероприятий.

«Все высвобожденные в результате экономии средства должны быть направлены на что-то действительно нужное. Например, на поддержку военнослужащих и их семей. Уверена, что большинство жителей Приангарья отнесутся к моему предложению с пониманием», – пишет вице-спикер.

Егорова подчеркивает, что не обязательно лишать детей новогодних праздников. Например, можно отказаться от приглашения дорогостоящих поп-звезд, или урезать им гонорары.

«Вместо украшения нескольких центральных улиц – закупить тепловизоры для добровольцев. Транжирить деньги на гуляния и салюты на фоне того, как тысячи отзывчивых граждан жертвуют последним ради нужд фронта неуместно», – заключает она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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