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Рынок NFT рухнул на 97%

Объем торговых на рынке крипто-арта опустился на 97% по сравнению с январским пиком, пишет Bloomberg.

Объемы торгов цифровыми предметами искусства и коллекционирования, зарегистрированными на блокчейне упали на 97% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в январе этого года.

По данным Dune Analytics, в сентябре они упали до 466 млн долларов с 17 млрд долларов в начале 2022 года.

«Угасающая мания NFT является частью более широкого процесса уничтожения криптовалют на сумму 2 трлн долларов, поскольку быстро ожесточающаяся денежно-кредитная политика лишает спекулятивные активы инвестиционных потоков», – говорят аналитики издания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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