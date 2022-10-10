Рынок NFT рухнул на 97%

Объем торговых на рынке крипто-арта опустился на 97% по сравнению с январским пиком, пишет Bloomberg.

Объемы торгов цифровыми предметами искусства и коллекционирования, зарегистрированными на блокчейне упали на 97% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в январе этого года.

По данным Dune Analytics, в сентябре они упали до 466 млн долларов с 17 млрд долларов в начале 2022 года.

«Угасающая мания NFT является частью более широкого процесса уничтожения криптовалют на сумму 2 трлн долларов, поскольку быстро ожесточающаяся денежно-кредитная политика лишает спекулятивные активы инвестиционных потоков», – говорят аналитики издания.