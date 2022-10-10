Выплаты мобилизованным из Иркутской области поступят на этой неделе

Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

«Совместная работа специалистов минсоцразвития области во взаимодействии с военным комиссариатом и представителями воинских частей позволит уже на следующей неделе производить выплаты [мобилизованным – прим. ред.]», – пишет Кобзев.

Напомним, что 27 сентября из Иркутской области отправили в учебную часть первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Они получат дополнительное обмундирование от области и пройдут подготовку в Новосибирске.