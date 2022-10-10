ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Иркутской области в сентябре на 14%

По итогам сентября заемщики ВТБ в Иркутской области оформили 300 жилищных кредитов на сумму более 1 млрд рублей, что превысило выдачи августа на 14%. Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям Приангарья около 2,3 тысяч ипотечных кредитов в объеме 7,4 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее подразделения банка ВТБ в Иркутской области предоставили жителям кредитов на 1,4 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объем сделок составил около 1,3 млрд рублей.

В целом по стране по итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования. Также в сентябре банк продолжил реализацию программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми.