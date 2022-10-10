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Первую трансплантацию сердца провели в Иркутской области

Врачи областной клинической больницы совместно со специалистами Центра Шумакова выполнили первую пересадку сердца в Приангарье, рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Операция выполнена планово. Сотрудники Иркутской областной больницы на протяжении нескольких лет готовились к трансплантации сердца. Пациент находится в сознании, в стабильном состоянии, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

В проведении операции участвовали кардиохирурги, анестезиологи, трансфузиологи, УЗИ-специалисты из областной клинической больницы и два специалиста НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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