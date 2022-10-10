416 жителей региона из числа детей-сирот получили соцвыплату на приобретение жилья в 2022 году

В Иркутской области продолжается реализация мероприятий, направленных на обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение. Так, социальную выплату на приобретение жилого помещения получили уже 699 человек, 416 из них – в 2022 году.

фото с сайта правительства Иркутской области



Ещё 15 человек подбирают жилые помещения, 21 человек – заключили договор купли-продажи, оформляют документы для получения социальной выплаты, рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Всего в текущем году в областном бюджете на предоставление соцвыплаты предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей.

– Обеспечение жильём детей-сирот остаётся приоритетной задачей правительства Иркутской области. В 2022 году планируем обеспечить не менее тысячи человек. Для этого работаем в трёх направлениях – приобретаем готовые квартиры, строим жильё и предоставляем социальную выплату, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Получатели соцвыплаты могут приобрести в собственность именно то жилое помещение, которое соответствует их пожеланиям, в том числе по месту расположения, площади и планировке. При этом могут быть использованы также материнский капитал, заёмные средства или собственные накопления.

Губернатор обратил внимание на то, что за три года 72% от общего числа граждан, получивших социальную выплату, приобрели жилье на своей малой родине, а 28% сменили место жительства и переехали поближе к областному центру. Квартиры купили 74% граждан, жилой дом с земельным участком – 26%.

Кстати, в сентябре Игорь Кобзев поделился опытом региона по предоставлению детям-сиротам социальной выплаты на приобретение жилья с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и предложил распространить его на федеральный уровень. Изначально в регионе право на социальную выплату предоставлялось работающим и имеющим детей сиротам, достигшими 23-летнего возраста. Учитывая востребованность такой меры поддержки, в декабре 2021 года был принят региональный закон, расширяющий категорию граждан, имеющих такое право. Сегодня выплату на покупку жилья могут получить дети-сироты с 18 лет, которые работают по трудовому договору либо являются индивидуальными предпринимателями и имеют своих детей. Неработающие, но имеющие ребёнка до трех лет или ребенка-инвалида, так же имеют право на выплату.



